Ещё
Лекция «Ленор Тони — Жуана Вашконселуш» состоится в музее «Гараж»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Лекция «Ленор Тони — Жуана Вашконселуш» состоится в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 9 июля 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Музее современного искусства «Гараж» 11 июля пройдет лекция «Ленор Тони — Жуана Вашконселуш». Она состоится в рамках цикла «Несимметричные подобия».
Встречу проведет арт-критик, культуролог и преподаватель Института проблем современного искусства Ирина Кулик. Она расскажет гостям об уникальном взгляде на скульптуру художниц Ленор Тони и Жуаны Вашконселуш, сообщили на официальном сайте музея.
Лекция пройдет по адресу: улица Крымский Вал, дом 9 строение 32. Она начнется в 19:30 и продлится до 21:00. Вход свободный, количество мест ограничено.
Управа района Якиманка: последние новости
Павильон «Мажлис Катар» открылся в Парке Горького Третьяковская галерея поборется за звание лучшего городского проекта Повести Юрия Коваля обсудят в детской библиотеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение