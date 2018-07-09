Лекция «Ленор Тони — Жуана Вашконселуш» состоится в музее «Гараж»

В Музее современного искусства «Гараж» 11 июля пройдет лекция «Ленор Тони — Жуана Вашконселуш». Она состоится в рамках цикла «Несимметричные подобия».

Встречу проведет арт-критик, культуролог и преподаватель Института проблем современного искусства Ирина Кулик . Она расскажет гостям об уникальном взгляде на скульптуру художниц Ленор Тони и Жуаны Вашконселуш, сообщили на официальном сайте музея.

Лекция пройдет по адресу: улица Крымский Вал, дом 9 строение 32. Она начнется в 19:30 и продлится до 21:00. Вход свободный, количество мест ограничено.