В Калининграде откроют новое арт-пространство

Городской центр современного искусства открывает новое пространство на Московском проспекте, 39, слева от библиотеки им. Чехова. Об этом сообщается на странице ГЦСИ во «ВКонтакте».

В новом помещении будут проводиться выставки, лекции и концерты, пока идёт ремонт в зале ГЦСИ в мансарде казармы «Кронпринц». Первым событием в арт-пространстве на Московском проспекте станет выставка «Опыт перехода» — проект молодых российских художников о том, как фотография и её восприятие меняются в эпоху цифровых технологий и виртуальности.

Открытие состоится в пятницу, 13 июля, в 19:00. Вход свободный. Выставка будет работать до 2 сентября.