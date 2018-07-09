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В Калининграде откроют новое арт-пространство
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В Калининграде откроют новое арт-пространство 

Клопс.Ru 9 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
Городской центр современного искусства открывает новое пространство на Московском проспекте, 39, слева от библиотеки им. Чехова. Об этом сообщается на странице ГЦСИ во «ВКонтакте».
В новом помещении будут проводиться выставки, лекции и концерты, пока идёт ремонт в зале ГЦСИ в мансарде казармы «Кронпринц». Первым событием в арт-пространстве на Московском проспекте станет выставка «Опыт перехода» — проект молодых российских художников о том, как фотография и её восприятие меняются в эпоху цифровых технологий и виртуальности.
Открытие состоится в пятницу, 13 июля, в 19:00. Вход свободный. Выставка будет работать до 2 сентября.
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