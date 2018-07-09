Выставка «Чудо хорватского Наива» открылась в Ярославле

В пятницу, 5 июля, в Ярославле прошла интересная и весьма необычная выставка. «Чудо хорватского Наива» — так гласила запись на небольшом стенде во дворе Музея зарубежного искусства.

До открытия оставалось минут двадцать, но зал уже оказался заполнен людьми, которые с интересом рассматривали работы разных художников. Среди гостей оказался и сам коллекционер — Владимир Тёмкин.

В четыре часа в зале уже было не протолкнуться. Люди образовали небольшой полукруг, замерев в ожидании начала.

«С данным явлением, с хорватским наивным искусством, давно, по крайней мере, с начала 50-ых годов прошлого столетия знаком весь мир», — рассказал коллекционер Владимир Тёмкин.

Мужчина заинтересовался данным явлением около 15-ти лет назад. Коллекционер признаётся, что был поражён мастерством художников и пожелал узнать о них как можно больше. Так он и собрал такую небольшую, но весьма необычную коллекцию и при этом познакомился со многими представителями данного направления и их семьями:

«Здесь исправить, перерисовать что-либо невозможно. Всё осталось там, впереди. То есть, поэтому, с бликов начинаем. Начинаем с бликов и пошли, пошли, пошли… В обратную строну, поэтому картинку надо, конечно, в голове всю держать уже».

Данный вид написания картин называется реверсным, что делает чудо хорватского наива действительно чудом, и весьма трудоёмким. Сложно представить, что изображения художники начинали с деталей, а заканчивали уже фоном.

Ещё интереснее то, что творцами выступали простые крестьяне. Но, к сожалению, эти работы чаще создавались для продажи, нежели для самого искусства. Мало кто посвящал наиву свою жизнь.

Гости с удовольствием рассматривали картины ранее неизвестных им художников. Для Ярославля «чудо хорватского Наива» действительно большое событие, ведь перед этим выставкой наслаждались жители Брюсселя, Санкт-Петербурга, и даже Токио! Японцы нашли в данных картинах нечто родное, что не заставило их остаться равнодушными к этим произведениям искусства.

Для более полного погружения в волшебную атмосферу на мероприятие пригласили Сергея Кузнецова — музыканта, исполняющего балканские мелодии. И не зря. Люди с удовольствием наслаждались прекрасными картинами под живую и яркую музыку Сергея.

Выставка пробудет в городе до 9 сентября.