«На своём месте»: Калининградский филиал ГЦСИ въехал в новую площадку

Новое место нашлось по «красивому» адресу — Московский проспект, 39: это 150 квадратных метров рядом с библиотекой имени Чехова, где раньше располагался «Сбербанк» , потом магазин дешёвых вещей с предложениями штанов по 200 рублей. На этой неделе в пространство будет перенесена вся деятельность ГЦСИ: выставки, концерты, образовательная программа.

«Мы с нетерпением ждали окончания ремонтно-реставрационных работ в казарме и на мансарде «Кронпринц». Однако процесс затянулся в связи с тем, что с сентября прошлого года планируется процесс передачи помещения Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства РФ для комплексной реставрации всего казарменного комплекса, — говорит заместитель директора Балтийского филиала ГЦСИ Юлия Бардун. — Пока юридически процедура передачи не окончена, поэтому никаких работ там проводиться пока не может»., «Мы с нетерпением ждали окончания ремонтно-реставрационных работ в казарме и на мансарде „Кронпринц“. Однако процесс затянулся в связи с тем, что с сентября прошлого года планируется процесс передачи помещения Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства РФ для комплексной реставрации всего казарменного комплекса, — говорит заместитель директора Балтийского филиала ГЦСИ Юлия Бардун. — Пока юридически процедура передачи не окончена, поэтому никаких работ там проводиться пока не может».

«Я очень рада, что у ГЦСИ вновь появляется пространство для постоянной деятельности на год. 20 лет мы работаем в Калининграде в экспериментальном формате, часто приспосабливая для своих проектов непригодные или непривычные для искусства помещения. Нас не пугала стройка в башне и на мансарде в «Кронпринце», мы старались сделать нашу аудиторию соучастниками всех этапов строительства будущего музея современного искусства в городе — и, думаю, нам это удалось», — говорит директор Балтийского филиала ГЦСИ Елена Цветаева., Проводить мероприятия в других калининградских пространствах зачастую бывает сложно — у многих свои планы, своё видение, свои экономические схемы, поэтому кураторы ГЦСИ стали искать собственное место. Поиски велись долго и сложно, но выбранная в итоге площадка находится в центре города, относительно недорогая в аренде и подходит под проведение выставок, да и соседство с библиотекой им. Чехова может быть плодотворно для обеих институций., Первая выставка откроется уже 13 июля: это проект галереи «ФотоДепартамент» о существовании фотографии в виртуальном пространстве., «Выставка „Опыт перехода“ задаёт вопрос — где сегодня находится значимое место встречи изображения, того, кто его строит, осмысляет, и того, кто его видит? Выставка обозначает новые перспективы, которые мы осваиваем: это исследование, предваряющее действие или событие; прямой контакт с аудиторией, рождаемый технологиями; образование, не ограниченное работой группы; сетевое пространство как не менее значимое и продуктивное, чем локация, в которую можно прийти», — говорит куратор проекта Надежда Шереметова., Фото: предоставлены ГЦСИ, Бока Су