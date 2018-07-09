В библиотеке района проведут занятие «Московского долголетия»

Музыкальный час «Московского долголетия» пройдет в стенах местной библиотеки №150 во вторник, 10 июля. Анонс мероприятия опубликовали на сайте читальни.

На этот раз литературная гостиная будет посвящена истории создания легендарной песни «Надежда — мой компас земной». Начнется мероприятие традиционно в 15:00.