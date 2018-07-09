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В библиотеке района проведут занятие «Московского долголетия»
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В библиотеке района проведут занятие «Московского долголетия» 

Управа района Братеево города Москвы 23 часа назад
Фото: Братеево
Музыкальный час «Московского долголетия» пройдет в стенах местной библиотеки №150 во вторник, 10 июля. Анонс мероприятия опубликовали на сайте читальни.
На этот раз литературная гостиная будет посвящена истории создания легендарной песни «Надежда — мой компас земной». Начнется мероприятие традиционно в 15:00.
Кроме того, в местной библиотеке к лету открыли новые книжные выставки. Так, экспозиция «Созвездие имен» открыта для почитателей классической литературы, где также представлена мемуарная литература, посвященная Льву Толстому, Ивану Тургеневу, Максиму Горькому. Любители современной литературы смогут посетить выставку «Вся Москва читает».
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