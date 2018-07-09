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О культурных различиях в эпоху глобальных миграций поговорят вблизи Бутырского района
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О культурных различиях в эпоху глобальных миграций поговорят вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 23 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Всех желающих ждут в Еврейском музее на Образцова.
— В рамках мероприятия участники разберут работу доктора политических наук Владимира Малахова, главный предмет которой — природа национальных границ. Встречу проведет кандидат политических наук, доцент кафедры политических и правовых учений МВШСЭН Марк Симон, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея.
(вт)
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