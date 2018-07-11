В Твери открылась выставка живописи «И это всё… Россия!»

В музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной в Твери открылась выставка живописи из собрания семьи Зориных «И это всё… Россия!», организованная областным Домом народного творчества при поддержке комитета по делам культуры региона. Работы, представленные в экспозиции, посвящены жизни российской провинции.

Собрание живописи семьи Зориных насчитывает более 450 произведений 176 художников. Для выставки в Твери были отобраны самые яркие работы. Посетители смогут увидеть более 70 картин в жанрах пейзажа и натюрморта разных художественных стилей и разных авторов. В частности, значительное место в экспозиции занимают работы художников тверского края.

Выставка будет работать до 11 августа.