Ещё
В Твери открылась выставка живописи «И это всё… Россия!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В Твери открылась выставка живописи «И это всё… Россия!» 

tvernews.ru 11 июля 2018
Фото: Тверская неделя
В музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной в Твери открылась выставка живописи из собрания семьи Зориных «И это всё… Россия!», организованная областным Домом народного творчества при поддержке комитета по делам культуры региона. Работы, представленные в экспозиции, посвящены жизни российской провинции.
Основатель коллекции — Владимир Юрьевич Зорин, государственный и политический деятель, доктор политических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Сегодня он является главным научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН, членом президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Собрание живописи семьи Зориных насчитывает более 450 произведений 176 художников. Для выставки в Твери были отобраны самые яркие работы. Посетители смогут увидеть более 70 картин в жанрах пейзажа и натюрморта разных художественных стилей и разных авторов. В частности, значительное место в экспозиции занимают работы художников тверского края.
Выставка будет работать до 11 августа.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области открылся производственно-туристический комплекс "Конаковский фаянс" В Твери у кафедрального собора состоится праздник в День Семьи, Любви и Верности В Торжке отпразднуют день Ивана Купалы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение