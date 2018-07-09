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В музее каллиграфии собрались участники Форума для профессионалов парковой индустрии
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В музее каллиграфии собрались участники Форума для профессионалов парковой индустрии 

Управа района Сокольники 23 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
На площадке парка «Сокольники» встретились более тридцати представителе музеев и парков России. Одним из объектов парка, представленных участникам Форума, стал Современный музей каллиграфии, собравший коллекцию уникальных шедевров мировой каллиграфии.
В рамках посещения гостям предложили принять участие в познавательной экскурсии обо всех направлениях современной каллиграфии, стилях и техниках письма. Кроме того, посетителям музея также рассказали об инструментах для создания каллиграфических произведений.
Напомним, в Москве прошел двухдневный Форум для профессионалов парковой индустрии. В организации мероприятия приняли участие НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» и объединенная дирекция «Мосгорпарка» и «Зарядье».
Гостями Форума стали представители регионов: на событие зарегистрировались сотрудники парков Петербурга, Калуги, Великого Новгорода, Рязани, Калининградской области, Тулы, Иванова, Волжского и других городов.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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