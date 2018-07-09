В Манеже откроется выставка «Части Стен», которая соберет стрит-арт со всей России

Со 2 по 26 августа в ЦВЗ «Манеж» пройдет выставочный проект «Части Стен» куратора Алексея, который соберет под одной крышей и в outdoor-пространстве более 70 актуальных представителей российского стрит-арта из 17 российских городов, включая Калининград, Владивосток, Москву, Петербург, Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и другие. Среди представленных художников будут Кирилл Кто, Akue, Слава Ptrk, Номерз и другие. «Части Стен» — это первое масштабное исследование уличного искусства России, попытка зафиксировать работы наиболее заметных граффити и стрит-арт художников, рисующих как нелегально, так и в легальных местах, их подходы и методы работы на улице.

В проект войдут около 100 работ: скульптура, живопись, графика, site specific, фотография. Выставка займет все пространство Манежа, включая площадь у Западного фасада, где планируется масштабный граффити-джем с участием 15 художников-участников проекта «Части Стен». Также запланирована образовательная программа в формате лекций и встреч с куратором и участниками проекта. Для Манежа «Части Стен» станет вторым эпизодом серии New Ruins, связанной с культурой стрит-арта. Первый проект этой серии прошел на площади у Западного фасада Манежа в 2017 году. Для проекта «Части Стен» каждый участник сам выбирает средства выражения, исходя из того, что актуально для него на данный момент.

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