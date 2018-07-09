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«Крестный путь» длиной два года
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«Крестный путь» длиной два года 

Ревизор.ru 23 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Проект, рассчитанный на два года, осуществляется в рамках Экспериментальных творческих мастерских Творческого союза художников России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской академии художеств, Министерства культуры Республики Татарстан. За это время планируется посетить 25 городов России, а затем представить его во Франции и Японии.
В состав экспозиции вошло более 150 работ, отражающих весь спектр произведений религиозного искусства: икона, золотное шитье, миниатюра, резная икона, мозаика, а также религиозная живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
В проекте приняли участие художники секции «Религиозное искусство» ТСХ России из различных регионов страны, а также художники из Грузии и Финляндии.
Участники международного выставочного проекта «Крестный путь», обращаясь к истокам церковного искусства, используя современный взгляд и творческий подход в переосмыслении сюжетов, пытаются ответить на вопрос «Что такое икона в XXI веке?». Среди художников-участников проекта — преподаватели московских иконописных школ: «София» (А. А. Голубкова, Д. В. Котовский, И. А. Морозова, Е. Н. Палкина и др.), «Троица» (С. Б. Балина, Л. И. Винницкая, Е. В. Кузьминова и др.).
Одной из основных идей этого проекта является сохранение и развитие исторически сложившихся традиций религиозной школы иконописи и традиций русского духовного наследия, формировавшихся на протяжении нескольких веков. Проект призван обозначить новые позитивные тенденции в русской культуре православного искусства, показать складывающиеся школы и направления, дать возможность огромному количеству зрителей не только приобщиться к исконным русским традициям, но и увидеть новое в православной культуре России.
Автор проекта — Николай Чибисов, почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, вице-президент Творческого союза художников России, руководитель секции «Религиозное искусство».
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