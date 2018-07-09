Ещё
Библиотека на Барболина приглашает на выставку картин Лермонтова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Библиотека на Барболина приглашает на выставку картин Лермонтова 

Управа района Сокольники 22 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В Сокольниках начала работу выставка «Лермонтов-художник». Жителей столицы, гостей и читателей библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова приглашают по-другому взглянуть на творчество поэта-художника.
Как отмечают сотрудники «лермонтовки», живопись поэта до нашего времени дошла в сравнительно малом количестве: четырнадцать картин маслом, 51 акварель и около 450 рисунков. Лучшие работы творца связаны с Кавказом — они и составили основу выставки.
Искусствоведы отмечают, что Лермонтов был первооткрывателем романтичности Кавказа: на его работах природа щедро делится своими красотами. Всего на выставке в культурном учреждении представлено восемнадцать работ художника, в том числе известный «Крестовый перевал», созданный в 1837-1838 годах.
Сотрудники библиотеки выражают благодарность Тамаре Мельниковой, директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», за организацию выставки в стенах библиотеки №76.
Выставка открыта в часы работы культурного учреждения (все дни, кроме понедельника, с 12 до 20 часов) и продлится до девятого сентября.
Адрес: ул. Барболина, д.6. Вход свободный.
Управа района Сокольники: последние новости
В музее каллиграфии собрались участники Форума для профессионалов парковой индустрии Прошло очередное заседание Московского Лермонтовского общества В Сокольниках жителей района поздравят с Днём семьи, любви и верности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение