Библиотека на Барболина приглашает на выставку картин Лермонтова

В Сокольниках начала работу выставка «Лермонтов-художник». Жителей столицы, гостей и читателей библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова приглашают по-другому взглянуть на творчество поэта-художника.

Как отмечают сотрудники «лермонтовки», живопись поэта до нашего времени дошла в сравнительно малом количестве: четырнадцать картин маслом, 51 акварель и около 450 рисунков. Лучшие работы творца связаны с Кавказом — они и составили основу выставки.

Искусствоведы отмечают, что Лермонтов был первооткрывателем романтичности Кавказа: на его работах природа щедро делится своими красотами. Всего на выставке в культурном учреждении представлено восемнадцать работ художника, в том числе известный «Крестовый перевал», созданный в 1837-1838 годах.

Сотрудники библиотеки выражают благодарность Тамаре Мельниковой, директору Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», за организацию выставки в стенах библиотеки №76.

Выставка открыта в часы работы культурного учреждения (все дни, кроме понедельника, с 12 до 20 часов) и продлится до девятого сентября.

Адрес: ул. Барболина, д.6. Вход свободный.