УГМК планирует начать чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом

"Если говорить про кабельно-проводниковую продукцию, то мы ее будем не только традиционно сертифицировать, но и планируем особым образом чиповать. И где бы наш кабель не оказался, все будут знать, кто его производит. Это делается в рамках борьбы с контрафактом", — сказал он.

УГМК владеет несколькими предприятиями производителя кабельной продукции. В ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании, входят: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод", АО «Сибкабель» , АО «Уралкабель» и ПАО «НИКИ (Томск).

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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