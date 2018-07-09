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УГМК планирует начать чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом
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УГМК планирует начать чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом 

ТАСС 22 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) начнет чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом. Об этом сказал журналистам гендиректор УГМК Андрей Козицын на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
"Если говорить про кабельно-проводниковую продукцию, то мы ее будем не только традиционно сертифицировать, но и планируем особым образом чиповать. И где бы наш кабель не оказался, все будут знать, кто его производит. Это делается в рамках борьбы с контрафактом", — сказал он.
УГМК владеет несколькими предприятиями производителя кабельной продукции. В ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании, входят: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод", АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и ПАО «НИКИ (Томск).
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.
О выставке:
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — „Цифровое производство“. Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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