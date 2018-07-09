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В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым
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В Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым 

SPORT24.ru 20 часов назад
Фото: SPORT24.ru
В Санкт-Петербурге закрасили граффити, изображавшее главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Рисунок появился на одной из подстанций в СПб после победы России над Египтом (3:1) на чемпионате мира. На граффити портрет Черчесова был подписан строчкой из пенси группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».
Граффити закрасили сами его авторы, сообщает корреспондент Sport24 Константин Белюков. Предполагается, что на том же месте может появиться новый рисунок. На месте прежнего появилась надпись «До завтра».
Ранее власти СПб собирались закрасить граффити, но затем передумали.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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