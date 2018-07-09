Дмитрий Козак на ИННОПРОМе побил рекорд обхода выставки

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак посетил международную выставку ИННОПРОМ в первый день ее работы, 9 июля. Вице-премьер принял участие в пленарной сессии и осмотрел экспозицию выставки. Экскурсия заняла ровно два часа, сообщает «АиФ-Урал»

Дмитрий Козак, курирующий в правительстве РФ вопросы топливно-энергетического комплекса и промышленность, прилетел в уральскую столицу с опозданием. Поэтому главную пленарную сессию выставки на тему «Люди/софт/машины: как выжать максимум эффективности» министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову пришлось начинать без него. Глава Минпромторга России зачитал участникам приветственное слово от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

«Сегодня перед Россией остро стоит задача технологического прорыва. От того, насколько эффективно и оперативно мы перестроим экономику, создадим на основе лучших научных знаний и «цифры» высокотехнологичные индустрии, зависит глобальная конкурентоспособность России, уровень благосостояния нашего общества, его безопасность», — звучало в послании премьер-министра.

Спустя несколько минут после старта сессии вице-премьер появился в главном конференц-зале в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева . После награждения победителей национальнолй премии «Индустрия», заместитель председателя правительства РФ отправился с официальной делегацией на экскурсию по выставке. На это у него ушло целых два часа — рекорд среди экскурсий первых лиц по выставке. Особое внимание вице-премьер уделил экспозициям крупных российских корпораций ( Росатом Ростех , Минпромторг), часто останавливался у стендов регионов (Нижегородская, Ростовская и Свердловская области), рассказывающих о своем инвестиционном потенциале, но больше всего времени Дмитрий Козак потратил на партнеров из Кореи.

«Выставка впечатляет, впечатляют достижения отечественной промышленности, у которой сегодня есть высокий потенциал. Здесь уже представлено много реальных практических достижений и можно с уверенностью говорить, что наша промышленность способна конкурировать с самыми лучшими мировыми разработками. Остается только дальше работать, чтобы создавать лучшие условия для промышленности», — отметил он.

Сегодня состоялся первый день работы ИННОПРОМа. В рамках мероприятия было подписано восемь соглашений. Выставка проработает до 12 июля, в которой принимает участие более 600 компаний из 95 стран мира..