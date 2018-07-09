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Библиотека для молодежи предлагает нескучные каникулы
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Библиотека для молодежи предлагает нескучные каникулы 

Управа района Преображенское 17 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
В течение всего месяца в РГБМ будет действовать программа дневных мероприятий.
Фонд Российской государственной библиотеки для молодежи может вызвать интерес у самых разных жителей Преображенского. В его архивах собраны порядка девятисот тысяч наименований, и они не ограничены только книжными изданиями: среди прочих, помимо книг и журналов, здесь можно найти видеофильмы и аудиокниги, нотные собрания и музыкальные пластинки.
Тем более заслуживает внимания преображенцев обширная программа мероприятий, еще больше расширяющая область деятельности библиотеки. К примеру, здесь можно познакомиться с лекциями культурного центра «Пунктум», на которых специалисты рассказывают о таких явлениях, как искусство Франции XVIII века или искусство Египта. Кроме них, в программе присутствуют мастер-классы от психолога и психоаналитика Марии Ефимовой и тренинги в «Лаборатории речи #Speech_Lab». Одновременно с ними продолжается выставка лучших работ, представленных на конкурсе «Молодые фотографы России — 2018».
С подробным календарем летних событий, в число которых входят эти и другие не менее интересные мероприятия, можно ознакомиться на сайте библиотеки.
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