Библиотека для молодежи предлагает нескучные каникулы

В течение всего месяца в РГБМ будет действовать программа дневных мероприятий.

Фонд Российской государственной библиотеки для молодежи может вызвать интерес у самых разных жителей Преображенского. В его архивах собраны порядка девятисот тысяч наименований, и они не ограничены только книжными изданиями: среди прочих, помимо книг и журналов, здесь можно найти видеофильмы и аудиокниги, нотные собрания и музыкальные пластинки.

Тем более заслуживает внимания преображенцев обширная программа мероприятий, еще больше расширяющая область деятельности библиотеки. К примеру, здесь можно познакомиться с лекциями культурного центра «Пунктум», на которых специалисты рассказывают о таких явлениях, как искусство Франции XVIII века или искусство Египта. Кроме них, в программе присутствуют мастер-классы от психолога и психоаналитика Марии Ефимовой и тренинги в «Лаборатории речи #Speech_Lab». Одновременно с ними продолжается выставка лучших работ, представленных на конкурсе «Молодые фотографы России — 2018».

С подробным календарем летних событий, в число которых входят эти и другие не менее интересные мероприятия, можно ознакомиться на сайте библиотеки.