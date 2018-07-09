РГБМ представляет работы молодых фотографов

В стенах Российской государственной библиотеки для молодежи выставлены произведения участников конкурса «Молодые фотографы России — 2018».

Снимки, сделанные участниками конкурса, экспонируются в Малом зале библиотеки. О масштабах всероссийского конкурса может свидетельствовать тот факт, что каждая работа из представленных в стенах РГБМ — а их не один десяток — была тщательно отобрана среди прочих участвующих в конкурсной программе. Фотографии отражают самые актуальные и красноречивые моменты жизни всей страны, поэтому среди пресдтавленных в библиотеке изображений каждый зритель наверняка сможет найти что-то интересное для себя.

Конкурс «Молодые фотографы России» — мероприятие со сложившейся историей, насчитывающей уже 18 лет. Среди его вдохновителей Московская Школа визуальных искусств и Союз фотохудожников России.

Выставка открыта для всех желающих в будни с 12:00 до 20:00 и продлится до конца июля.