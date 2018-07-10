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Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 в уезде Удин
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Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 в уезде Удин 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Удин /пров. Юньнань/, 9 июля /Синьхуа/ — Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 года открылась сегодня в уезде Удин Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю
Уезд Удин /пров. Юньнань/, 9 июля /Синьхуа/ — Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 года открылась сегодня в уезде Удин Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю
Уезд Удин /пров. Юньнань/, 9 июля /Синьхуа/ — Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 года открылась сегодня в уезде Удин Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю
Уезд Удин /пров. Юньнань/, 9 июля /Синьхуа/ — Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 года открылась сегодня в уезде Удин Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю
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