Судьба человека в бело-красной России. В краеведческом музее новая выставка

На 2018 год приходится 100-летие начала Гражданской войны. Она стала тяжёлым потрясением для народа с катастрофическими последствиями для всех сфер жизни. Человек в таких событиях — песчинка или личность? Ответить на этот вопрос попытались в краеведческом музее.

Господин/товарищ генерал

«Мы обращаемся к этой теме не потому, что юбилей, — сказал на открытии новой экспозиции заместитель директора ОГИК-музея по научной работе Олег Свиридовский . — Эта тема глубокая, и, к сожалению, в её обсуждении мало рационального, до сих пор Гражданская война вызывает массу споров. На выставке мы попытались показать и людей известных, чьи имена до сих пор почитаемы потомками, и обычных, которые воевали в окопах и тоже испытали все тяготы войны. Мы постарались представить предметы, которые относятся непосредственно к персонажам и быту тех лет».

Современный учёный мир полон сомнений и противоречий, когда речь заходит о Гражданской войне в России. Историки пока не могут между собою договориться и заключить прошедший военный период в определённые временные рамки. Поэтому на новой выставке представили героев, живших или имеющих отношение к Омску, примерно в 1910-1920-е гг прошлого столетия. Так, например, известный военноначальник Лавр Корнилов был выпускником кадетского корпуса. Его судьба трагически оборвалась в самом начале белого движения, не менее ужасна его посмертная судьба. На выставке представлена форма корниловца — чёрный мундир с белыми кантами, чёрно-красными погонами с серебряным черепом. Очень яркая, но вряд ли практичная в полевых условиях.

С Лавром Георгиевичем соседствует экспозиционная витрина, посвящённая легендарному генералу Красной армии Дмитрию Карбышеву . Также выпускнику кадетского корпуса. Он служил в частях Красной армии, был отличным знатоком фортификационного дела. Годы Гражданской войны были для него запоминающимися, на выставке есть копия рапорта и конспект, написанные рукой Дмитрия Михайловича. Из предметов — штангенциркуль.

Ещё один генерал и ещё один выпускник Омского кадетского корпуса — Георгий Ефремович Катанаев. Военную службу он успешно совмещал с научной деятельностью. В это время он являлся членом-учредителем и почетным членом Западно-Сибирского Отдела Императорского Российского географического общества . Главным для него было изучение истории казачества, поэтому в музее экспозицию о Катанаеве дополнили настоящей шашкой 1881 года.

Время перемен

В нескольких километрах от Омска находится дендрологический сад, который носит имя Павла Комиссарова . Как только его не называли, но он был точно сибирским самородком, несмотря на всю трудность затеи, в конце XIX века создал большинство сортов плодовых деревьев и кустарников. Павел Саввич очень хотел удивить сибиряков невиданными фруктами. И у него это получилось. Гражданская война для семьи Комиссаровых временем трагическим. Белогвардейцы, собиравшие по деревням скот для нужд армии, случайно загнали в сад огромное стадо, которое уничтожило посадки больше чем наполовину. Знаменитый садовод был не просто расстроен, он был раздавлен горем, простудился, заразился тифом и умер.

Духовенство в те годы было активным участником событий. Так архиеписком Сильвестр, вмируИустин Львович Ольшевский, прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Русской православной церковью в 2000 году. Он привел адмирала Колчака к присяге как Верховного правителя России. Любопытна судьба архиепископа, до недавнего времени говорилось о его трагической кончине. В 2005 году при раскопках фундамента взорванного Успенского собора археологи обнаружили захоронение православного архиерея. Считалось, что Сильвестр погиб от рук палачей, но последние открытия историков и архивистов отрицают это. Он умер своей смертью.

Ещё один персонаж той драматической эпохи — русский писатель, этнограф, государственный и политический деятельАлександр Ефремович Новосёлов. Он был действительным членом Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, записывал русский и киргизский фольклор. Был эсером, если бы не его участие в делах политических, то, может быть, и выжил. Но в 1918 году был расстрелян в Загородной роще при странных обстоятельствах.

В то время особо остро чувствуют трагичность ситуации люди искусства. «Король писателей», «солнце России», «король шестой державы», «национальная гордость Сибири», «кандидат на премию Нобеля», «сибирский Киплинг, Джек Лондон и Метерлинк», «диктатор писателей» — все эти титулы присвоил себе омский писатель и художник Антон Семёнович Сорокин . Сегодня бы его назвали акционистом и гением самопиара, тогда же он был чуть ли не достопримечательностью. Колчаковский период стал одним из самых ярких для Антона Семёновича, описавшего свои выходки того времени в книге «Тридцать три скандала Колчаку». Писателя полюбил «отец русского футуризма» Давид Бурлюк , который оказался в Омске проездом. Бурлюкдаже принял Сорокина шестым членом Всероссийской федерации футуристов (после себя, Каменского, Маяковского, Хлебникова и Северянина) и написал его портрет, ещё несколько картин они написали совместно. На выставке представлена пишущая машинка того времени, как символ писательского труда.

Художнику Николаю Мамонтову также отдана часть экспозиции. Он был одним из организаторов литературно-художественного футуристического объединения «Червонная тройка». Его коснулись репрессии, в 1934 году был арестован за антисоветские высказывания и приговорен к пяти годам принудительных работ. Умер Мамонтов простым преподавателем черчения, но всю жизнь писал картины и оставался преданным идеалам Серебряного века, поэзии символистов. Его работы есть в фондах Врубелевского музея.

Помимо известных омичей, на выставке «Человек и Гражданская война» представлены истории тех, чьи судьбы остались незамеченными в исторической ретроспективе. С течением времени, под влиянием смены идеологий они были забыты или вовсе оставались не узнанными потомками. Например, одна их экспозиционных витрин посвящена Николаю Александровичу Петрову . Он погиб на фронтах Гражданской войны, служил и белогвардейцам, и большевикам. В те годы каждый должен был решить для себя, а за кого он: за красных или за белых. Бремя насущного выбора и объединяет персонажей выставки Омского историко-краеведческого музея.

«В исторической науке сегодня мы наблюдаем антропологический поворот, — отмечает кандидат исторических наук, главный архивист Исторического архива Омской области, доцент ОмГТУ Дмитрий Петин. — Популярность среди учёных все чаще обретают личностно-социальные исследования, где масштабная история (страны, региона) преподносится сквозь призму жизни отдельно взятого человека или группы лиц. Открывшаяся выставка — наглядный тому пример. Экспозиция лаконична, проста, понятна, но в этом и ее главные достоинства. Считаю, что она может быть успешно использована для проведения тематических занятий со школьниками и студентами. Особая актуальность выставки в том, что она позволяет достаточно доступно изложить информацию об одном из самых непростых периодов российской истории».