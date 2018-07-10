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Молодые художники создадут уличные арт-объекты в Красноярске
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Молодые художники создадут уличные арт-объекты в Красноярске 

RT на русском 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Молодым художникам-граффитистам поручили создать уличные арт-объекты в Красноярске, сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию города.
Победители конкурса по оформлению городских пространств разрисуют более 1,5 тыс. квадратных метров.
В июле планируется обновить все трансформаторные будки по улице Карла Маркса и проспекту Мира, украсить арку в одном из дворов Центрального района, расписать стены в городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток», оформить подпорную стену у ЖК «Орбита».
Тематика работ широкая: они посвящены, например, истории Красноярска, спорту, патриотизму, легендам Сибири.
Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» в Москве открылась выставка современного искусства.
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