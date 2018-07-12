Ещё
В мэрии Красноярска заявили о полной ликвидации аварийных подпорных стен
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В мэрии Красноярска заявили о полной ликвидации аварийных подпорных стен 

АиФ Красноярск 11 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
«Работы по подпорным стенам ведутся без остановки с 2013 года», — заявил сегодня на брифинге журналистам первый вице-мэр Владислав Логинов.
Такое пристальное внимание к этой проблеме спровоцировала трагедия, произошедшая в августе пять лет назад. Тогда на пр. Свободный обрушилась стена, под завалами оказались машины, погибли люди. После чего чиновники провели рейд по состоянию других подпорных стен в городе. И было выявлено около 300, которые нуждались в ремонте.
По словам Логинова, отремонтировано 83 подпорные стены, которые представляли реальную опасность. Еще в отношении 23 решается вопрос укрепления. По остальным ремонт продолжится в зависимости от технического состояния стен ремонт продолжится, — отметил чиновник и заверил, что за всеми сооружениями в городе следят.
«Обратите внимание — сегодня никаких красных ленточек на территории города нет, которые огораживали бы аварийные стенки. То есть вопрос аварийности решен на 100%. Все остальные вопросы — это вопросы текущего состояния», — завершил Логинов.
АиФ Красноярск: последние новости
Художники разрисуют трансформаторные будки и стены Красноярска граффити Уроженка Красноярского края стала звездой в Каннах Красноярская актриса стала доверенным лицом кандидата в президенты Путина
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение