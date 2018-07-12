В мэрии Красноярска заявили о полной ликвидации аварийных подпорных стен

«Работы по подпорным стенам ведутся без остановки с 2013 года», — заявил сегодня на брифинге журналистам первый вице-мэр Владислав Логинов

Такое пристальное внимание к этой проблеме спровоцировала трагедия, произошедшая в августе пять лет назад. Тогда на пр. Свободный обрушилась стена, под завалами оказались машины, погибли люди. После чего чиновники провели рейд по состоянию других подпорных стен в городе. И было выявлено около 300, которые нуждались в ремонте.

По словам Логинова, отремонтировано 83 подпорные стены, которые представляли реальную опасность. Еще в отношении 23 решается вопрос укрепления. По остальным ремонт продолжится в зависимости от технического состояния стен ремонт продолжится, — отметил чиновник и заверил, что за всеми сооружениями в городе следят.

«Обратите внимание — сегодня никаких красных ленточек на территории города нет, которые огораживали бы аварийные стенки. То есть вопрос аварийности решен на 100%. Все остальные вопросы — это вопросы текущего состояния», — завершил Логинов.