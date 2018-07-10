Художники разрисуют трансформаторные будки и стены Красноярска граффити

Молодые художники Красноярска разрисуют 1,5 тысячи квадратных метров граффити.

Всего появится шесть новых художественных объектов. Уже начали разрисовывать трансформаторные будки и стены на набережной, в районе остановки «Космос», на улицах Забобонова и Годенко. Основные темы рисунков — патриотизм и спорт.

Художниками стали победители творческого конкурса «Искра», а также бойцы Трудового отряда главы города. В июле они планируют обновить все трансформаторные будки по улице Карла Маркса и проспекту Мира, украсить арку в одном из дворов Центрального района, расписать стены в городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток», оформить подпорную стену около ЖК «Орбита».

Напомним, накануне вандалы разрисовали историческое здание в центре Красноярска. Тех, кто видел «художников», испортивших фасад на Мира, 98, или знает о подобных актах вандализма, администрация города просит обратиться в полицию.