В Самаре пройдет выставка «Всемирный Высоцкий» с редкими изданиями, пластинками и компакт-дисками

Выставка, которую подготовил региональный общественный Фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре», откроется в 18.00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95), сообщил президент этого Фонда Михаил Трифонов

На выставке, подготовленной к дню памяти Высоцкого, который отмечается 25 июля, посетители увидят десятки редких изданий произведений Высоцкого, которые вышли в свет в разных странах мира. Здесь будут представлены также редкие записи на пластинках и компакт-дисках, появившиеся за рубежом. После открытия выставки пройдет концерт памяти Высоцкого.