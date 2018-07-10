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Стены «М КЛУБа» украсили модульные картины
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Стены «М КЛУБа» украсили модульные картины 

Управа района Крюково 6 часов назад
Фото: Управа района Крюково
В ГБУ «М КЛУБ» вновь сменилась экспозиция. Своими работами поделились наши друзья из творческой студии «Азбука акварели» (руководитель Ирина Чаброва). Теперь стены корпуса 1505 украшают результаты работы членов студии по созданию многочастных (т.е. состоящих из нескольких частей) композиций — копий и авторских замыслов. В экспозицию включены и творческие работы студийцев, созданные весной 2018 года, посвященные, в том числе юбилею родного города.
Насладиться выставкой можно в часы работы досугового центра ГБУ «М КЛУБ» — с 10 до 19 по будням. ​
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