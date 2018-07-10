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Российский альпинист поднимет Знамя Победы на Пик Ленина горной системы Памир
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Российский альпинист поднимет Знамя Победы на Пик Ленина горной системы Памир 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Знамя спортсмену предоставит Музей Победы, сообщает пресс-служба музея.
«Музей Победы готов предоставить спортсмену символ Знамени Победы», — говорится в сообщении пресс-службы музея.
Уточняется, что дата подъема пока не определена.
«Я собираюсь водрузить Знамя Победы на Пике Ленина в честь подвига предков, которые сражались за победу в Великой Отечественной войне. Я думаю или в этом году пойти в конце июля, либо в следующем году также примерно в конце июля», — сказал альпинист.
В мае этого года А. Остапенко совершил восхождение на вершину Эльбруса с копией Знамени Победы, установленного над Рейхстагом в 1945 г.
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