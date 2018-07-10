Ещё
Снимают футболистов и Сибирь: в Пермь привезут работы современных фотографов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Снимают футболистов и Сибирь: в Пермь привезут работы современных фотографов 

59.ru 6 часов назад
Фото: 59.ru
Александр Гронский показывает природу на первом плане
Семь современных фотографов из разных городов представят свой оригинальный взгляд на природу. Их работы покажут в Перми на этой недели. До экспозиции в PERMM этот проект открывался в Арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге.
Среди авторов, фотографии которых увидят пермяки, — Александр Гронский, Валерий Нистратов, Сергей Новиков, Максим Шер, Лиза Фактор, Анастасия Цайдер и Петр Антонов.
Анастасия Цайдер показывает, как природа занимает в городе любое пустующее пространство
— На своих пейзажах Лиза Фактор показывает современную Сибирь, Александр Гронский — редкие места России, — объяснили в пресс-службе музея. — Валерий Нистратов свои пейзажи объединил в проекте «Документы природы». Он демонстрирует, как природа меняется под воздействием цивилизации. Максим Шер и Петр Антонов иллюстрируют вмешательство экономики и политики в городскую среду. А Сергей Новиков и вовсе преподносит российский пейзаж как грандиозную декорацию для любительских футбольных матчей. Свои работы он назвал Grassroots.
Сергей Новиков преподносит российский пейзаж как грандиозную декорацию для любительских футбольных матчей
Анастасии Цайдер и Валерий Нистратов в своих фотоработах отразили, как взаимодействуют человек, природа и город. В них видно, как природная стихия, не требующая ухода или охраны, готова занять собой даже те пространства, которые для нее не предназначены.
Официальное открытие «Нового пейзажа» (0+) состоится в четверг, 12 июля, в 19:00. Выставочный проект будет размещен на третьем этаже музея PERMM до 12 августа. Вход на открытие свободный.
Сегодня, 10 июля, в Пермской художественной галерее открылась выставка, посвященная современной иконописи. Образы, представленные здесь, созданы в мастерской «Доброе» Свято-Троицкого Стефанового мужского монастыря, а также в иконописном отделением Пермской духовной семинарии.
59.ru: последние новости
«Встречаемся на Тихом Компросе». Пермяки смогут послушать стихи Маяковского у фонтана «Я играю сына Бориса Годунова»: актер из Перми снимается в сериале вместе с Сергеем Безруковым Проверят один из микрорайонов Мотовилихи: в Перми вновь собирают людей на поиски Надежды Ширинкиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение