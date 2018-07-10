Снимают футболистов и Сибирь: в Пермь привезут работы современных фотографов

Александр Гронский показывает природу на первом плане

Семь современных фотографов из разных городов представят свой оригинальный взгляд на природу. Их работы покажут в Перми на этой недели. До экспозиции в PERMM этот проект открывался в Арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Анастасия Цайдер показывает, как природа занимает в городе любое пустующее пространство

— На своих пейзажах Лиза Фактор показывает современную Сибирь, Александр Гронский — редкие места России, — объяснили в пресс-службе музея. — Валерий Нистратов свои пейзажи объединил в проекте «Документы природы». Он демонстрирует, как природа меняется под воздействием цивилизации. Максим Шер и Петр Антонов иллюстрируют вмешательство экономики и политики в городскую среду. А Сергей Новиков и вовсе преподносит российский пейзаж как грандиозную декорацию для любительских футбольных матчей. Свои работы он назвал Grassroots.

Сергей Новиков преподносит российский пейзаж как грандиозную декорацию для любительских футбольных матчей

Анастасии Цайдер и Валерий Нистратов в своих фотоработах отразили, как взаимодействуют человек, природа и город. В них видно, как природная стихия, не требующая ухода или охраны, готова занять собой даже те пространства, которые для нее не предназначены.

Официальное открытие «Нового пейзажа» (0+) состоится в четверг, 12 июля, в 19:00. Выставочный проект будет размещен на третьем этаже музея PERMM до 12 августа. Вход на открытие свободный.

Сегодня, 10 июля, в Пермской художественной галерее открылась выставка, посвященная современной иконописи. Образы, представленные здесь, созданы в мастерской «Доброе» Свято-Троицкого Стефанового мужского монастыря, а также в иконописном отделением Пермской духовной семинарии.