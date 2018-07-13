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В музее PERMM открылась выставка «Новый пейзаж»
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В музее PERMM открылась выставка «Новый пейзаж» 

АиФ Пермь 15 минут назад
Фото: АиФ Пермь
На ней представлены фотографии постсоветского пейзажа. С помощью своих работ художники пытаются осмыслить новую культуру и изменения, произошедшие в стране. Впервые проект представили в Арт-галерее Ельцин Центра. 12 июля выставка открылась в Перми.
«Тема пейзажей очень важна для нас. Она имеет отношение к вопросам, связанным с национальной и персональной идентичностью. Интересен переход, который произошёл с пейзажем, когда закончился Советский союз и появилась новая страна. Интересно посмотреть, что начали видеть художники, когда они стали свободными, когда над ними перестала довлеть идеология», — рассказала арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.
По словам одного из кураторов выставки Петра Антонова, пейзаж — это один из самых доступных для художников и понятных для зрителей жанров.
«Нам бы хотелось, чтобы выставка путешествовала. По сути, эти фотографии — это путешествия, большая география страны. Хочется как бы вернуть эти фотографии обратно всей стране. Новый пейзаж — это пейзаж, появившийся с начала 90-х годов. Художники начинают использовать тему пейзажа как способ рассказать об обществе, порефлексировать над какой-то темой», — сказал Пётр Антонов.
На выставке можно увидеть работы Лизы Фактор, Александра Гронского, Валерия Нистратова, Петра Антонова, Сергея Новикова и других авторов.
Выставка продлится в PERMM до 12 августа на третьем этаже музея.
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