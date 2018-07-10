В Культурном центре «Зеленоград» открылись новые выставки

В вестибюле Культурного центра до 9 августа можно будет познакомиться с работами художников Галины Кузнецовой и Марины Липилиной. Фотохудожник Андрей Кузнецов так же предоставил свои фотографии для выставки.

Галина Кузнецова — автор абстрактных картин, выполненных жидким акрилом в технике Флюид-арт. Техника подразумевает нанесение на холст текучих красок, которые при смешивании образуют причудливые узоры. Такие картины называются интерьерными. Талант автора в том, чтобы создать полотно органичное по форме пятен и сочетанию цветов. Кто-то ценит направление флюид-арт за возможность пробудить фантазию при просмотри картин.

Мария Липилина передаёт художественные образы посредством контурных линий и штрихов.

В экспозиции автора можно увидеть графические рисунки в двух стилях: «магического реализма»— изображения фантастических и мифических персонажей и в стиле стимпанка. Стимпанк основан на теории альтернативного варианта развития техногенного общества, с использованием паровых машин.

Выставка открыта для всех желающих с 10 до 21 часа ежедневно.