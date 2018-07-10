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В Культурном центре «Зеленоград» открылись новые выставки
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В Культурном центре «Зеленоград» открылись новые выставки 

Старое Крюково 6 часов назад
Фото: Старое Крюково
В вестибюле Культурного центра до 9 августа можно будет познакомиться с работами художников Галины Кузнецовой и Марины Липилиной. Фотохудожник Андрей Кузнецов так же предоставил свои фотографии для выставки.
Галина Кузнецова — автор абстрактных картин, выполненных жидким акрилом в технике Флюид-арт. Техника подразумевает нанесение на холст текучих красок, которые при смешивании образуют причудливые узоры. Такие картины называются интерьерными. Талант автора в том, чтобы создать полотно органичное по форме пятен и сочетанию цветов. Кто-то ценит направление флюид-арт за возможность пробудить фантазию при просмотри картин.
Мария Липилина передаёт художественные образы посредством контурных линий и штрихов.
В экспозиции автора можно увидеть графические рисунки в двух стилях: «магического реализма»— изображения фантастических и мифических персонажей и в стиле стимпанка. Стимпанк основан на теории альтернативного варианта развития техногенного общества, с использованием паровых машин.
Выставка открыта для всех желающих с 10 до 21 часа ежедневно.
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