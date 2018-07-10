В Омском музее Врубеля можно увидеть графику Катилло-Ратмирова

С 10 июля в музее им. М. А. Врубеля заработает выставка «Георгий Катилло-Ратмиров. Графика 1970-2000-х годов». Об этом сообщается на сайте культучреждения, а также указывается, что экспозиция посвящена 80-летнему юбилею художника.

На «персоналке» представлены графические произведения — эстампы, гуаши и рисунки из собрания Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и из мастерской автора. Художник часто изображает природу, тем более что он объездил почти всю страну, полюбились ему пленэры. Подтверждение тому — пейзажи, жанровые композиции и натюрморты. В них запечатлены реальные эпизоды жизни, которые оказались дороги автору. Многие из работ связаны с романтикой путешествий по стране — это листы, созданные по впечатлению от поездок на Дальний Восток, Север, Сахалин, по БАМу.

Справка:

Георгий Катилло-Ратмиров родился 14 декабря 1937 года в Костроме. В 1965 году окончил Московский художественно-графический факультет МГПИ им. В. И. Ленина. По окончании учебы приехал по направлению в Омск. Работал преподавателем в государственном педагогическом институте им. А. М. Горького на художественно-графическом факультете. С 1966 года принимал участие во всех выставках, проводимых Омским Союзом художников, а также в многочисленных зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Был одним из организаторов и участников экспозиции «Сибиряки в Москве» (2006). Его произведения находятся в 15 музея и художественных галереях городов России и ближнего зарубежья, а также в частных собраниях Франции, Польши, США, Финляндии. Греции, Аргентины, Германии, Турции. Руководитель творческого объединения «Друзья и годы». Член СХ России с 1975 года. В 2001 году Георгию Катилло-Ратмирову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».