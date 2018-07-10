О современном искусстве расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

В рамках программы «КУЛЬТлето» культурный центр «Вдохновение» проводит бесплатный цикл лекций, посвященный русскому искусству — для всех, кто хочет познакомиться с основными периодами и стилями русского искусства. Вход на лекции свободный по регистрации.
Авангард и соцреализм, Петров-Водкин и Дейнека, «Митьки» и концептуалисты — все, что современному человеку нужно знать об истории русского искусства, расскажет Мария Седова, искусствовед, специалист по современному русскому искусству, сотрудник Третьяковской галереи. Слушатели вместе с Марией проследят историю русской живописи, рассмотрят уникальные и знаковые феномены отечественного искусства и их взаимоотношения с искусством мировым. Итак, 12 июля в 19:30 состоится лекция «Искусство XX века и современности». Лектор расскажет об одном из самых интересных направлений искусства XX века — ленд-арте: искусстве из ветра, сена и снега. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.