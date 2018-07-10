О современном искусстве расскажут в культурном центре «Вдохновение»

В рамках программы «КУЛЬТлето» культурный центр «Вдохновение» проводит бесплатный цикл лекций, посвященный русскому искусству — для всех, кто хочет познакомиться с основными периодами и стилями русского искусства. Вход на лекции свободный по регистрации.