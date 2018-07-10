Владивосток примет фестиваль «Экологически чистое творчество»

Он будет идти несколько дней.

14, 15, 21 и 22 июля во Владивостоке в амфитеатре набережной Спортивной гавани пройдет фестиваль талантов Приморского края «Экологически чистое творчество».

В рамках фестиваля пройдет концертная программа с участием лучших вокальных, театральных и танцевальных коллективов и исполнителей края, выставка художественных изделий и «фотосушка» (интерактивная выставка фотографий), передает пресс-служба Приморского краевого центра народной культуры.

Фестиваль «Экологически чистое творчество» — это прекрасная возможность познакомить жителей и гостей города с ярким и самобытным талантом исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества и фотографов из городов и районов Приморского края, а также напомнить, что приморской земле есть, чем гордиться.

Организаторы фестиваля — департамент культуры Приморского края и государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры». Фестиваль проводится второй раз, и в 2018 году посвящен 80-летию образования Приморского края.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Выступления коллективов, выставка художественных изделий:

14 июля с 16.00 до 19.00 15 июля с 15.00 до 18.30 21 июля с 15.00 до 19.00 22 июля с 15.00 до 19.00 «Фотосушка»: 15 июля с 15.00 до 19.00 Вход для зрителей свободный на весь фестиваль. Чтобы принять участие в «фотосушке», достаточно принести несколько распечатанных фотографий и подвесить их в специальной зоне на бельевые прищепки. С обратной стороны фотографии можно подписать или оставить пожелание. Взамен на свои снимки можно забрать на память понравившиеся фотографии других авторов. Участие бесплатное. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8 (423) 226-56-46, 8 (423) 226-10-78.