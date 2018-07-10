Сад «Эрмитаж» в Москве примет Grand Italia Fest в конце июля

Организаторы Grand Italia Fest откроют на территории московского сада «Эрмитаж» несколько тематических зон, которые удивят разнообразием гостей и жителей столицы. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Парк разделят на стилизованные зоны: итальянская ферма, морская зона, римский квартал, давильня винограда и кулинарная студия. В фестивале примут участие артисты и оперные певцы, которые выступят на специально подготовленных сценах. Любителям кино на большом экране покажут современные итальянские комедии. Все желающие смогут продегустировать различные блюда и десерты, а также попробовать себя в роли винодела.

Grand Italia Fest пройдет 28 и 29 июля в саду «Эрмитаж».

Выставка «живых» фигур пройдет в Москве в рамках Международного фестиваля современного искусства ARS HORTUS. Автор выставки Анастасия Дубач в своих творениях использовала природные материалы: мох, землю, цветы, дерево.