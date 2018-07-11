Биологический музей открыл выставку лилий

Выставка лилий пройдет в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева 11 июля.

В учреждении отметили красоту и аромат разных сортов цветка.

— На выставке представлены трубчатые и чашевидные, черные и белые лилии любой высоты. Кроме того, гости увидят и ранние сорта цветов, выращенных в Подмосковье, — проинформировали в музее.

Для гостей проведут мастер-классы по уходу за лилиями.

Выставка завершит свою работу 12 июля.

Всех желающих ждут по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход за плату.