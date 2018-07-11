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Биологический музей открыл выставку лилий
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Биологический музей открыл выставку лилий 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Выставка лилий пройдет в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева 11 июля.
В учреждении отметили красоту и аромат разных сортов цветка.
— На выставке представлены трубчатые и чашевидные, черные и белые лилии любой высоты. Кроме того, гости увидят и ранние сорта цветов, выращенных в Подмосковье, — проинформировали в музее.
Для гостей проведут мастер-классы по уходу за лилиями.
Выставка завершит свою работу 12 июля.
Всех желающих ждут по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход за плату.
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