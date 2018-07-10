Репродукцию картины Шагала из шоколадных конфет покажут в Летнем саду

В Петербурге покажут выполненную из шоколадных конфет репродукцию картины Марка Шагала «Прогулка», сообщают «Невские новости». Акция, которая состоится в Летнем саду 14 июня, приурочена ко Всемирному дню шоколада.

Все посетители смогут попробовать произведение искусства на вкус и взять себе по конфетке из «картины».

«Любоваться природой, прекрасными произведениями искусства — это истинное удовольствие, а если при этом оно будет еще и вкусным, то это вдвойне приятно», — считают представители Русского музея.