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Репродукцию картины Шагала из шоколадных конфет покажут в Летнем саду
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Репродукцию картины Шагала из шоколадных конфет покажут в Летнем саду 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге покажут выполненную из шоколадных конфет репродукцию картины Марка Шагала «Прогулка», сообщают «Невские новости». Акция, которая состоится в Летнем саду 14 июня, приурочена ко Всемирному дню шоколада.
Все посетители смогут попробовать произведение искусства на вкус и взять себе по конфетке из «картины».
«Любоваться природой, прекрасными произведениями искусства — это истинное удовольствие, а если при этом оно будет еще и вкусным, то это вдвойне приятно», — считают представители Русского музея.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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