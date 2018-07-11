Дарвиновский музей предлагает разобраться в «Динамическом Хаосе»

12 июля в 19.00 в Дарвиновском музее состоится кураторская экскурсия искусствоведа Кирилла Алексеева по выставке «Динамический Хаос».

Художники предлагают зрителю увидеть сложные броуновские структуры окружающего мира, заключённые в форму бытовых явлений: уличная суета, движение транспорта. Видимая бессмысленность действий становится динамической структурой реальности.

Основное здание, галерея 2 этажа

Для посетителей музея вход свободный

Начало в 19:00 Сбор экскурсионной группы у касс Выставочного корпуса в 18:45