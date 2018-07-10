Павильон «Магазин „Хлеб“ на ВДНХ ждет реконструкция

Павильон «Магазин „Хлеб“ на ВДНХ ждет реконструкция. Специалистам предстоит демонтировать конструкции павильона №517 и затем восстановить его исторический облик. При этом реставраторы сохранятся привычный облик здания, архитектурные решения, а лепной исторический декор и другие элементы декоративного убранства будут использованы при реконструкции павильона.

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, построенный более полувека назад павильон находится в аварийном состоянии: за истекшие годы в нем не осталось ни одной целостной несущей конструкции — все они были деревянными, и попросту разрушились.

»Согласно техническому заключению, выданному по результатам проведенных натурных обследований, построенный в 1951 году павильон находился в аварийном состоянии и был небезопасен для нахождения внутри», — говорится в сообщении.

В рамках технического заключения произведены картограммы сохранности здания до демонтажа, сделаны точные обмеры строения для последующих работ. (иб)