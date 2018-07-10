Ещё
Павильон «Магазин „Хлеб“ на ВДНХ ждет реконструкция
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Павильон «Магазин „Хлеб“ на ВДНХ ждет реконструкция 

Управа Останкинского района 13 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Павильон «Магазин „Хлеб“ на ВДНХ ждет реконструкция. Специалистам предстоит демонтировать конструкции павильона №517 и затем восстановить его исторический облик. При этом реставраторы сохранятся привычный облик здания, архитектурные решения, а лепной исторический декор и другие элементы декоративного убранства будут использованы при реконструкции павильона.
Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, построенный более полувека назад павильон находится в аварийном состоянии: за истекшие годы в нем не осталось ни одной целостной несущей конструкции — все они были деревянными, и попросту разрушились.
»Согласно техническому заключению, выданному по результатам проведенных натурных обследований, построенный в 1951 году павильон находился в аварийном состоянии и был небезопасен для нахождения внутри», — говорится в сообщении.
В рамках технического заключения произведены картограммы сохранности здания до демонтажа, сделаны точные обмеры строения для последующих работ. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Московский музыкант сыграет на крыше павильона «Рабочий и колхозница» Творчество Дэвида Боуи станет темой первого музыкального вечера в доме Главного конструктора на 1-й Останкинской Четыре музея в Останкинском районе претендуют на звание самых интересных в столице
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение