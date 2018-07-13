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Первый этап реставрации павильона Абхазии на ВДНХ в Москве завершен
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Первый этап реставрации павильона Абхазии на ВДНХ в Москве завершен 

ТАСС 1 час назад
Фото: Бабушкинский
СУХУМ, 13 июля. /ТАСС/. Первый этап реставрации бывшего павильона «Химия» на ВДНХ, где планируется открытие торгово-выставочного центра Абхазии, завершен — восстановлен фасад здания, являющегося памятником архитектуры. Об этом сообщили журналистам в торговом представительстве Абхазии в России.
"Завершен первый масштабный этап реставрации павильона Абхазии на ВДНХ — восстановлен фасад здания, уже приступили к внутренней реставрации. Надеюсь, в скором времени у нас появится современный, уютный, гостеприимный дом Абхазии в Москве", — сказал торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц. По его словам, профильные министерства и ведомства Абхазии примут непосредственное участие в работе по приспособлению к современному использованию и наполнению культурно-выставочного центра.
По информации пресс-службы посольства Абхазии в РФ, посол Игорь Ахба выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и руководству ВДНХ за содействие в реконструкции павильона. «Это очень сложная и кропотливая работа, поскольку капитального ремонта в павильоне, построенном в середине прошлого века, ранее не было», — приводятся слова посла Игоря Ахбы. Он отметил, что «для имиджа Абхазии этот павильон имеет большое значение — необходимо, чтобы как можно больше людей узнали о культуре и традициях республики».
Реставрационные работы в павильоне Абхазии площадью 1000 кв. м. на площади фонтана «Дружба народов» планируется завершить до конца этого года. Там будут выставочные залы, посвященные достижениям республики в сферах народного хозяйства, а также национальные кафе и воскресная детская школа Абхазии.
В павильоне планируется проведение различных тематических мероприятий, таких как выставки абхазских художников, встречи с поэтами и писателями республики, для чего запланировано создание площадки-трансформера, оптимально подходящей для всех видов деятельности.
Павильон и земельный участок для торгово-выставочных целей передан в аренду на 49 лет по программе «1 рубль за квадратный метр» фонду «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия».
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