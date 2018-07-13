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С. Собянин: Фрагменты живописи обнаружены в павильонах «Геология» и «Физика» на ВДНХ
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С. Собянин: Фрагменты живописи обнаружены в павильонах «Геология» и «Физика» на ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом на своей странице в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Во время реставрации ВДНХ делаем массу находок. На днях в павильоне «Геология» обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. На золотом фоне — сцены из жизни геолога. Роспись хорошо сохранилась. Скорее всего, ее заклеили в шестидесятых, когда меняли интерьеры», — написал мэр.
В центральном зале павильона №5 найдены росписи 1950-х гг. «Они прятались под листами фанеры. Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре», — добавил С. Собянин.
Он уточнил, что найденные фрагменты будут воссозданы.
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