Ещё
В столичных парках появились интерактивные павильоны, посвященные благоустройству
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

В столичных парках появились интерактивные павильоны, посвященные благоустройству 

Москва24 12 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва».
Павильоны появились на ВДНХ, в парке Горького и парке Победы на Поклонной горе. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками.
Если прикоснуться к макету, город оживет: в фонтанах включится вода, по реке поплывет кораблик, а на улицах зажгутся фонари. Гости павильонов узнают, сколько в столице мостов, фонарей и дворов. Им расскажут, какие территории благоустроили в последние годы. Горожане также смогут найти на макете точку, меняющую день и ночь.
Посетить интерактивные павильоны можно ежедневно до 23 июля, с 11:00 до 21:00.
Отмечается, что павильоны появились в парках в преддверии Московского урбанистического форума, который пройдут в «Зарядье» с 17 по 22 июля. В этом году форум посвящен грандиозным городским трансформациям последних десятилетий.
Москва24: последние новости
В Парке Горького открылся павильон "Мажлис Катар" в честь ЧМ-2022 Истфак МГУ извинился перед Третьяковкой за своих сотрудников‍ Собянин призвал голосовать за лучшие проекты для вручения премии MUF Community Awards
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов8
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой96
10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать
Неудачные дубли в геройских фильмах
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
10:45
Фильмы, у которых мог быть другой финал
Кино
03:55
Неудачные дубли в геройских фильмах
Кино
02:59
Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы
Кино
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение