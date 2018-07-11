В столичных парках появились интерактивные павильоны, посвященные благоустройству

Об этом сообщает Агентство «Москва».

Павильоны появились на ВДНХ, в парке Горького и парке Победы на Поклонной горе. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками.

Если прикоснуться к макету, город оживет: в фонтанах включится вода, по реке поплывет кораблик, а на улицах зажгутся фонари. Гости павильонов узнают, сколько в столице мостов, фонарей и дворов. Им расскажут, какие территории благоустроили в последние годы. Горожане также смогут найти на макете точку, меняющую день и ночь.

Посетить интерактивные павильоны можно ежедневно до 23 июля, с 11:00 до 21:00.

Отмечается, что павильоны появились в парках в преддверии Московского урбанистического форума, который пройдут в «Зарядье» с 17 по 22 июля. В этом году форум посвящен грандиозным городским трансформациям последних десятилетий.