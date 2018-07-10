Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства «Моя улица»

В здании Государственной Думы на Охотном Ряду открылась выставка, посвященная московской программе благоустройства «Моя улица». В открытии экспозиции приняли участие Сергей Собянин

На выставке демонстрируются этапы благоустройства при помощи динамичной и статичной визуализации. Рассказ о «Моей улице» проводится с помощью голографического кинотеатра. На выставке также можно увидеть фотографии процесса работ и готовых объектов благоустройства.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015-2018 годы. В Москве в прошлые годы было благоустроено 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В числе благоустроенных: улиц — Никольская, Пятницкая, Покровка, Маросейка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Большая Ордынка Большая Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Тверская, Новый Арбат и др.

На благоустроенных улицах высажено более 12,5 тысяч деревьев и порядка 257 тысяч кустарников.

Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе Чемпионата мира по футболу.