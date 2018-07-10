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Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства «Моя улица»
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Собянин открыл в Госдуме выставку о городской программе благоустройства «Моя улица» 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
В здании Государственной Думы на Охотном Ряду открылась выставка, посвященная московской программе благоустройства «Моя улица». В открытии экспозиции приняли участие Сергей Собянин.
На выставке демонстрируются этапы благоустройства при помощи динамичной и статичной визуализации. Рассказ о «Моей улице» проводится с помощью голографического кинотеатра. На выставке также можно увидеть фотографии процесса работ и готовых объектов благоустройства.
Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015-2018 годы. В Москве в прошлые годы было благоустроено 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В числе благоустроенных: улиц — Никольская, Пятницкая, Покровка, Маросейка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Большая Ордынка Большая Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Тверская, Новый Арбат и др.
На благоустроенных улицах высажено более 12,5 тысяч деревьев и порядка 257 тысяч кустарников.
Качественное общественное пространство, созданное Москве, стало местом проведения множества праздников и фестивалей, крупнейшим из которых является фестиваль болельщиков в ходе Чемпионата мира по футболу.
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