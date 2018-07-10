В Госдуме открылась выставка, посвященная московской программе благоустройства «Моя улица»

Выставка, посвященная московской программе благоустройства «Моя улица», заработала в Госдуме , посетители смогут узнать об особенностях проекта с помощью гологра­фического кинотеатра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы

«Экспозиция развернута в здании Государственной думы на Охотном Ряду и состоит из голографического кинозала и фотовыставки, благодаря которым депутаты, сотрудники аппарата и посетители российского парламента смогут познакомиться с результатами крупнейшей программы создания комфорт­ной городской среды, реализованной в столице», — говорится в сообщении.

Общая идея выставки строится на последова­тельной демонстрации этапов благоустройства при помощи динамичной и статичной визуализации.

Рассказ о «Моей улице» проводится с помощью гологра­фического кинотеатра, в основе которого — сочетание следующих технологий: голограммы — комбинации практически невидимой пленки и скрытых дисплеев, дающих возможность демонстрировать голографические объекты; светодиодный экран — задняя часть конструкции, на которую выводится информация, фон и спецэффекты, добавляющие ощущение пространства; проекционный меппинг — с помощью проектора на полу создаются реалистичные тени у голографических объектов, текстура и освещение, делая сцену максимально реалистичной.

На выставке можно увидеть фотографии процесса выполнения работ и готовых объектов благоустройства, ставших неотъемлемой частью современного общественного пространства Москвы.