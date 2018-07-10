Стены досугового центра «М Клуб» украсили модульные картины

В районном досуговом центре Зеленограда ГБУ «М Клуб» вновь сменилась экспозиция. Своими работами поделились воспитанники творческой студии «Азбука акварели» (руководитель Ирина Чаброва).

Теперь стены центра в корпусе 1505 украшают результаты работы членов студии по созданию многочастных (состоящих из нескольких частей) композиций-копий и авторских замыслов. В экспозицию включены и творческие работы студийцев, созданные весной 2018 года, посвященные в том числе юбилею родного города.

Насладиться выставкой можно в часы работы досугового центра ГБУ «М КЛУБ»: с 10.00 до 19.00 по будням. ​