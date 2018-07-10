Выставка конкурса-пленэра «Модерн в облаках» откроется в художественном музее

Творческие площадки проекта «Модерн в облаках» работали в течение трех недель. Накануне и в день проведения матчей Чемпионта мира по футболу на «Самара-Арене» жители и гости города могли послушать выступления музыкальных коллективов в трех разных локациях — на площади Революции, на улице Ленинградсой возле ТЦ «Опера» и во дворе Музея модерна. Одновременно с работой сцен на улице Ленинградской возле стелы в честь 150-летия Самарской губернии работала танцевальная площадка, а на улице Красноармейской между особняком Курлиной и Струковским садом выступали артисты уличных театров.

Шестая площадка проекта стартовала раньше всех и работала в 18 местах — возле памятников архитектуры в стиле модерн. В конкурсе-пленэре, проходившем в рамках проекта «Модерн в облаках», приняли участие 86 художников. Их задачей было не только запечатлеть здания, но и отразить атмосферу, царящую в Самаре в дни мундиаля.

Кураторами площадки художников выступили доценты кафедры АСГиИИ СамГТУ, архитекторы Лилия и Алексей Лысенковы . Вместе с Дмитрием и Марией Храмовыми они отобрали 30 лучших работ, которые будут представлены на выставке в Самарском художественном музее 11 июля. В экспозиции также разместятся четыре медиаэкрана, на которых покажут работы художников, не попавшие в число тридцати отобранных, фотохронику «Модерна в облаках», а также тизер фильма о проекте.

"Рисовать, создавать композиции, сочинять коллажи на тему модерна было очень интересно и, главное, познавательно, — делятся впечатлениями кураторы площадки Лилия и Алексей Лысенковы. — Когда рисуешь архитектуру, выходишь на новый уровень осознания пропорционального строя здания, его творческой идеи, деталей, проникаешь в первоначальный замысел автора". Напомним, проект «Модерн в облаках» реализуется в Самаре в дни Чемпионата мира по футболу. Он представляет гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века подняты 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды. Рядом с архитектурными памятниками работали шесть творческих площадок.

Подробнее о «Модерне в облаках», а также о 18 самарских зданиях начала ХХ века можно прочитать на сайте http://cloudsart.ru/, а также в буклете проекта, который можно бесплатно получить в кофейне White Cup во дворе Музея модерна.