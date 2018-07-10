В галерее «Листок» проходит выставка «Дачный сезон»

С 26 июня по 27 июля в галерее «Листок» действует персональная выставка живописи Ольги Мельниковой «Дачный сезон». Об этом сообщается на сайте галереи.

Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях. Для творчества Ольги характерно жанровое многообразие. На выставке представлены не только живописные пейзажи, но и натюрморты и портреты.

Ясный и радостный взгляд художницы способен всюду отыскать светлое начало. Работы Ольги пронизаны светом и воздухом, в них отражается трепетная и хрупкая красота окружающего мира. Солнечные блики, игра света и тени, россыпь ярких цветов — атрибуты многих ее работ. Все это свидетельствует о проникновении вглубь традиций русской пленэрной живописи.