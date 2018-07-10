Ещё
В галерее «Листок» проходит выставка «Дачный сезон»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В галерее «Листок» проходит выставка «Дачный сезон» 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
С 26 июня по 27 июля в галерее «Листок» действует персональная выставка живописи Ольги Мельниковой «Дачный сезон». Об этом сообщается на сайте галереи.
Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях. Для творчества Ольги характерно жанровое многообразие. На выставке представлены не только живописные пейзажи, но и натюрморты и портреты.
Ясный и радостный взгляд художницы способен всюду отыскать светлое начало. Работы Ольги пронизаны светом и воздухом, в них отражается трепетная и хрупкая красота окружающего мира. Солнечные блики, игра света и тени, россыпь ярких цветов — атрибуты многих ее работ. Все это свидетельствует о проникновении вглубь традиций русской пленэрной живописи.
Южное Бутово: последние новости
Скульптуры в стиле паблик-арт можно будет увидеть в парке «Зарядье» до конца года В галерее «Листок» пройдёт мастер-класс по изготовлению коллажа из бумаги В галерее «Листок» состоится выставка автопортретов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение