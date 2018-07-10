Выставку музея им. Врубля закроют волонтёры «Old school. Народный куратор»

12 июля в 15.30 в Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоится финисаж выставки «Весна. Воздух свободы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области.

Выставка является частью социально-культурного проекта «Old school. Народный куратор», победителя грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года Благотворительного фонда В. Потанина . Проект был создан в духе культуры участия и продолжил идеи Года волонтёра в России.

Благодаря проекту более 6 000 человек познакомились с отечественным искусством второй половины XX — начала XXI века из собрания музея. Некоторые произведения, в том числе работы омских художников, экспонировались впервые. Кураторами выставки выступила группа активных омичей «третьего возраста» — постоянных посетителей музея. Чтобы подготовить выставку участники проекта, пенсионеры, в течение семи месяцев проходили настоящую музейную подготовку — слушали курс лекций по истории искусства, участвовали в тренингах и мастер-классах, посещали запасники музея, встречались с хранителями коллекций, искусствоведами.

Выставка находится по адресу: ул. Ленина, 3, Врубелевский корпус.