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Выставку музея им. Врубля закроют волонтёры «Old school. Народный куратор»
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Выставку музея им. Врубля закроют волонтёры «Old school. Народный куратор» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
12 июля в 15.30 в Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоится финисаж выставки «Весна. Воздух свободы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области.
Выставка является частью социально-культурного проекта «Old school. Народный куратор», победителя грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года Благотворительного фонда В. Потанина. Проект был создан в духе культуры участия и продолжил идеи Года волонтёра в России.
Благодаря проекту более 6 000 человек познакомились с отечественным искусством второй половины XX — начала XXI века из собрания музея. Некоторые произведения, в том числе работы омских художников, экспонировались впервые. Кураторами выставки выступила группа активных омичей «третьего возраста» — постоянных посетителей музея. Чтобы подготовить выставку участники проекта, пенсионеры, в течение семи месяцев проходили настоящую музейную подготовку — слушали курс лекций по истории искусства, участвовали в тренингах и мастер-классах, посещали запасники музея, встречались с хранителями коллекций, искусствоведами.
Выставка находится по адресу: ул. Ленина, 3, Врубелевский корпус.
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