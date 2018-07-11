Директор «Кремля в Измайлово» рассказала об обновленном Музее русской водки

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости . Уникальную экспозицию Музея русской водки, который открылся после реконструкции во «Дворце русской трапезы», составили предметы от частных дарителей со всей России, об этом РИА Новости в среду рассказала директор культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Марина Алексеева

Музей истории водки существует с 2007 года на территории измайловского Кремля. Богатая коллекция рассказывает об этом спиртном напитке с момента его изобретения.

"У нас собралось очень много экспонатов: старые стены их уже не вмещали. В нашей коллекции очень много подарков, которые принесли люди, посещавшие музей. Многие гости, впечатлившись, приносили свои личные коллекции, которые собирали много лет, таким образом собралась уникальная коллекция разных бутылок. Наша часть была историческая, ее мы собрали с историками и музейщиками", — рассказала Алексеева.

В оформлении холла музея приняли участие современные граффити-художники: теперь посетителей встречает изображение Дмитрия Менделеева , который в своей диссертации «Рассуждение о соединении спирта с водою» установил наилучшую для употребления пропорцию воды и спирта, медведь в шапке ушанке и надпись «Keep calm and drink vodka».

Сама экспозиция делится по историческим эпохам. Так, здесь располагается первый дистилляционный аппарат. Напиток, произведенный с его помощью, имел неприятный запах — отсюда пошла традиция зажимать нос прежде, чем опрокинуть рюмку. Также гости узнают, когда на Руси появилась корчма и кабак, кто из царей ввел понятие «штрафной рюмки» и как царь Петр I наказывал за пьянство.

"Наш музей — про историю пития на Руси на фоне истории государства российского. Каждый период эпохи, который мы представляем, сопровождается историческими документами, фактами. Мы видим, как события внешнего мира влияли на развитие в истории водки", — отметила директор музея.

В коллекции музея можно увидеть образцы посуды и старинных бутылок, а также современные экземпляры — водку «Татьянин день», «Кукуй», «Ретро», «Полугар» и многие другие.

"Сейчас мы открыли одну часть, вторую половину откроем попозже", — заключила собеседница агентства.