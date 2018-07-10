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«Горький. Модернизм»: требуются истории и фотографии из 1960-х годов
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«Горький. Модернизм»: требуются истории и фотографии из 1960-х годов 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Руководитель отдела выставок Волго-Вятского филиала Центра современного искусства Алиса Савицкая провела для нас небольшую экскурсию по выставке и рассказала о самых интересных фактах.
Столичные и многие другие музеи России взяли тренд на советские 1960-е годы и период оттепели. Делается это не с проста, ведь в последнее время массовая культура все чаще обращается к модернизму. Алиса Владимировна отмечает, что советский модернизм — понятие расплывчатое, отличается от западного и относится к периоду от правления Хрущева и вплоть до распада СССР.
Одной из самых атмосферных деталей выставки является фильм нижегородских режиссеров Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова «Посмотри на город». Произведение было предоставлено музею одним из партнеров выставки — ГТРК «Нижний Новгород».
Фильм «Посмотри на город» был проектом для Всемирной выставки в Монреале и снимался с целью рассказать о Горьком всему миру, ведь в те годы город был закрытым для жителей из других городов и тем более стран. Любой посетитель выставки может зайти в специально отведенную под картину комнату, вход в которую украшен стилизованными под 60-ые большими буквами «КИНО» — для того чтобы окончательно осознать настроение и атмосферу ушедшей советской эпохи модернизма.
Проводя параллели с московскими музеями, Алиса Савицкая призналась, что во время создания выставки было решено не делать акцент на массовой культуре советского человека — стиральных машинах, пылесосах в форме ракет и прочих атрибутах той жизни в СССР. Организаторы ставили себе задачу заглянуть в более сложные процессы советской жизни, понять специфику модернизма «шестидесятых» именно города Горького.
Сделать это оказалось не так просто.
Во-первых, возникли трудности при проверке фактов и экспонатов выставки на достоверность. Ведь время, затрагиваемое выставкой, отдалено от современности очень большим промежутком событий. Свидетелей тех лет осталось не так много, и у многих из них 1960-ые годы в памяти перемешаны с воспоминаниями всей остальной советской эпохи.
Во-вторых, очень многие архивные материалы навсегда утрачены. Общая картина Горького при исследовании архивов рисовалась легко, но при рассмотрении истории «в деталях» начинались трудности — не сохранились документы про историю строительства определенных зданий, их архитекторов. Из-за этого выставка может показаться «сухой». Но — и это важно! — все представленные экспонаты достоверны и имеют ссылку на источники, номер архивного дела.
На помощь музейному проекту пришли социальные сети. Участники сообщества «Город Горький: его уже нет» в facebook предоставили в Арсенале свои личные истории и фотографии из семейных архивов. Алиса Савицкая рассказала, что абсолютно любой желающий может принять участие в выставке при наличии тематических фотографий или историй. Ведь именно они делают выставку живой и многогранной.
Например, дочь ныне покойного художника Любимова предоставила выставке эскиз панно, которое украшает зал Московского вокзала.
— Мозаичные эскизы панно — одно из самых больных мест выставки, — добавила Алиса Савицкая, — ведь в советские годы эти эскизы были утилитарным материалом и хранились не более трех лет.
Для размещения личных историй и фотографий отведен отдельный балкон. Здесь еще половина стендов ждет именно ваших материалов. Выставка проходит до 21 октября, но заглянуть в личные архивы и поискать там интересные фотографии советских 60-ых стоит уже сейчас.
Выставка открыта почти ежедневно, кроме понедельника и среды, в Арсенале (шестой корпус Нижегородского кремля) на втором этаже. Билет на мероприятия стоит 400 рублей, для льготников — 200 рублей.
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