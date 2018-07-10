Техника речи, джаз-фанк и вышивка крестиком: Какие мастер-классы популярны у москвичей

В столице набирают обороты мастер-классы для детей по рисованию, пению, декоративно-прикладным искусствам и так далее. Так, в Марьино строится Центр дополнительного образования для детей и взрослых. В Москве сейчас можно научиться многому — главное, иметь желание и возможности. «ВМ» узнала, какие курсы сейчас популярны у взрослых москвичей.

Живопись

Рисовать картины, которые появляются в голове, — далеко не самая сложная задача. Но многие москвичи действительно обожают рисовать — это легко заметить, просто прогулявшись по городу днем. Практически всюду можно встретить рисунки на стенах и фасадах зданий. Те, кому такой вид искусства не по душе, делятся своим творчеством иначе — например, выкладывают свои рисунки в социальных сетях. А для тех, кто еще не умеет хорошо рисовать, работают различные мастер-классы. Профессиональные художники обучают новичков соединять разные цвета, создавая яркие и гармоничные сюжеты, пользоваться мольбертом и кисточками, раскрывают секреты акварельной живописи и учат не бояться чистого листа.

Фотография

Фотографы — настоящие волшебники, ведь одним движением пальца они могут зафиксировать мгновение и заставить его застыть навсегда. Одним движением пальца они могут сделать человека красавцем или, наоборот, изуродовать. На курсах для начинающих фотографов москвичей обучают технической грамотности, дают необходимую теоретическую базу. Многочасовые практические уроки под руководством профессионалов помогают стать настоящим асом в области фотографии.

Кулинария

Готовка — это тоже искусство. Профессиональные повара могут создать настоящий кулинарный шедевр, зная простые, по сути, секреты, — какие нужны ингредиенты, как их смешивать и сколько времени потребуется для того, чтобы довести их до кондиции. Гастрономические мастер-классы и семинары проходят как в различных кулинарных школах, так и в индивидуальном порядке — вместе с профессиональным поваром. А многие научились искусно готовить и без платных курсов, обратившись за советом к своей маме или бабушке.