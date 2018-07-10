В библиотеке района откроется выставка, посвященная событиям Сталинградской битвы

Литературная экспозиция, посвященная событиям Сталинградской битвы, откроется в библиотеке №150 в воскресенье, 15 июля. Об этом нашей редакции рассказала главный библиотекарь Наталья Макарова

На выставке представят художественную литературу по теме — произведения Виктора Некрасова Константина Симонова . Гости библиотеки смогут ознакомиться и с периодическими изданиями, документами и исторической литературой. Продлится экспозиция до 31 июля.

— В нашей библиотеке традиционно проходят патриотические литературные выставки, посвященные отдельным событиям Великой Отечественной войны. Тему выставки мы меняем, как правило, раз в месяц, — добавила Наталья Макарова.