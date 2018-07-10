Выставка декоративно-прикладного искусства начала работу в Выставочном зале на Беговой

Выставочный зал на Беговой (ул. Беговая, 7) приглашает на персональную выставку декоративно-прикладного искусства, которая продлится до 20 июля.

Основная идея выставки заключена в желании увидеть и осознать с позиции сегодняшнего дня пути развития донского декоративно-прикладного искусства от момента становления до возможных перспектив в будущем. На выставке представлены произведения донских художников разных поколений в широком временном диапазоне.

Донское декоративно-прикладное искусство за почти 60 лет прошло сложный путь от возрождения традиционных народных видов и форм художественного творчества до создания произведений с ярко выраженной современной стилистикой, выражающие мировоззрения сегодняшнего дня.

Участвующие в выставке художники — это и признанные мастера, и молодые художники. Каждый из них имеет богатый опыт участия в международных, всероссийских, региональных выставках и конкурсах.

На выставке представлены различные жанры: здесь можно увидеть работы в жанре художественной эмали; композиции в технике гутного стекла, исскуства ковки; а в разделе художественного текстиля экспонируются гобелены, панно в технике горячего и холодного батика, войлоковаляния, аппликации; экспозиция ювелирного искусства включает в себя гарнитуры и отдельные изделия.

Всего в выставке участвуют 36 авторов, представляющих 158 произведений.