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Фестиваль режиссерских искусств INTERMISSION прошел в галерее «Пересветов переулок»
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Фестиваль режиссерских искусств INTERMISSION прошел в галерее «Пересветов переулок» 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Гости смогли посмотреть работы молодых режиссеров: кино, анимация, театральные постановки, перформансы, и послушать лекции. Организовал мероприятие Серж Кричано — автор проекта ДЖВИ, направленного на проведение фестивалей различного формата. Встречу посетило около 30 человек, увлекающихся режиссурой.
— INTERMISSION произвел исключительно положительные впечатления, — поделилась с редактором газеты Даниловского района методист галереи «Пересветов Переулок» Дарья Тряпельникова. — Наиболее удивительным был аудиовизуальный перформанс перуанского артиста Movan, под названием Kaipacha. Аудиовизуальное исполнение, ритуал и церемония исследования звука; c использованием доиспанских живых инструментов, обработанных в режиме реального времени.
Фестиваль Intermission проходил четыре дня. Предыдущие этапы прошли в Петербурге и Новосибирске.
Фото: проект «ДЖВИ»
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